Dlaczego się rozstali? Antek Królikowski zerwał ze swoją partnerką i kazał się jej wyprowadzić. Według informacji "Faktu", aktor nie mógł pogodzić się z tym, że jego dziewczyna pozwalała sobie na... flirtowanie z innymi mężczyznami!

Kasia lubi być adorowana i w towarzystwie facetów zachowuje się dość frywolnie. Jest dobra we flircie, w końcu Antka też zdobyła w taki sposób - zdradziła w rozmowie z tabloidem znajoma pary, która po powrocie ze wspólnych wakacji podjęła decyzję o rozstaniu. Po ich powrocie do Antka doszło kilka niepokojących plotek, a on postanowił je sprawdzić. Doszło do wielkiej awantury z Kasią, po której kazał się jej wyprowadzić.