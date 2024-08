Być może trudno w to uwierzyć, ale choć Antoni Królikowski i Joanna Opozda rozstali się w 2022 roku, aktorzy nadal formalnie są małżeństwem. Związek gwiazd zakończył się tuż przed narodzinami ich syna Vincenta. Dzisiaj Królikowski jest w związku z prawniczką Izabelą. Para mieszka we Wrocławiu i spodziewa się pierwszego dziecka, co celebryta ujawnił pod koniec lipca br. Jak na zmianę w jego życiu zareagowała mama aktora Małgorzata Ostrowska-Królikowska?

Niedawno Antoni Królikowski ogłosił ciążę partnerki i wywołał duże zamieszanie w mediach. Wygląda na to, że para zamierza układać sobie życie we Wrocławiu i nie chce zbyt wiele mówić o sferze prywatnej. Teraz jednak dowiedzieliśmy się, jak na wieść o kolejnym wnuku zareagowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Ostatnio głos w tej sprawie zabrała wieloletnia przyjaciółka rodziny Królikowskich, Joanna Kurowska. Gwiazda pojawiła się na pokazie jesiennej ramówki Polsatu i ujawniła, jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska zareagowała na wieść o drugim dziecku Antoniego. Podobno ta wiadomość bardzo ją ucieszyła.

Ja myślę, że jak się rodzi nowe dziecko, to jest zawsze cud. To jest zawsze radość, to rodzi się miłość, to jest coś fantastycznego, więc Małgosia była przeszczęśliwa, że pojawi się jeszcze jedno dziecko

– przekazała Kurowska w rozmowie z serwisem JastrząbPost.