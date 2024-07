Luxuria Astaroth z pewnością może mieć powód do dumy - z nikomu nieznanej dziewczyny od ubijania masła w teledysku, w jednej chwili stała się rasową celebrytką. Zdążyła już nawet zaliczyć wizytę u Kuby Wojewódzkiego, która została uznana za najgorszą w historii programu oraz zagrać w filmie, gdzie jej wątek trwa niewiele ponad minutę. Przypomnijmy: Internauci oburzeni. Odcinek z Luxurią najgorszy w historii show

Wygląda na to, że o dziewczynie jeszcze przez długi czas będzie głośno, bowiem na jaw wyszły nowe fakty z jej życia prywatnego. Chodzi dokładnie o jej orientację. Podczas rozmowy z Wojewódzkim Luxuria przyznała, że na premierze filmu "Obietnica" pojawiła się ze swoją sympatią, Weroniką. Dziewczyna twierdzi jednak, że cała akcja była zaplanowana, a to, co powiedziała Luxuria o ich rzekomym związku jest nieprawdą. Wszystko opisała na Facebooku:



Co Luxuria zrobi żeby o niej mówiono? Odpowiedź jest prosta: WSZYSTKO. Luxuria zaprosiła mnie na premierę filmu "Obietnica". Znałam ją juz od jakiegoś czasu. Przed wyświetleniem filmu chciała zrobić sobie ze mną zdjęcie na ściance. Fajnie, fajnie, ale nie spodziewałam się, że tam da mi buziaka niemal prosto w usta. Następnego dnia rano pisały o tym wszystkie portale. Luxuria była tak bezczelna, że plotki potwierdziła i nawet podała moje dane. Mimo mojej tolerancyjności nie pozwolę, żeby ktoś niesłusznie nazywał mnie lesbijką. Szczególnie, że jestem w związku z CHŁOPAKIEM. Wiedziałam, że show biznes to ciągłe prowokacje, ale to już dno.

Wpis znaleźliśmy na stronie "Beka z Luxurii Astaroth", która w niecałą dobę zyskała... ponad 55 tysięcy lajków! Ciekawe co na to sama zainteresowana?

