Choć uważano ją za kandydatkę do medalu, ostatecznie Ewa Swoboda została dziewiątą sprinterką Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sprinterce zabrakło 0,01 s w biegu na 100 metrów, by zakwalifikować się do finału. Lekkoatletka od dawna budzi emocjonalne reakcje wśród kibiców – zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Ta wygadana dziewczyna o twardym charakterze i sporej kolekcji tatuaży niedawno pojawiła się jako gościni programu Kuby Wojewódzkiego. Ujawniła kilka nieznanych ciekawostek na swój temat.

Ewa Swoboda zaskoczyła wyznaniami u Kuby Wojewódzkiego

Po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024 cała Polska dowiedziała się, kim jest Julia Szeremeta. Pięściarka zdobyła srebrny medal w boksie przed 21. urodzinami i w moment stała się sensacją. Natomiast Ewy Swobody, która również startowała w imprezie sportowej nad Sekwaną, nie trzeba już nikomu przedstawiać. To właśnie ona usiadła we wtorek na kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący poruszył temat afery związanej z jej koleżanką z reprezentacji.

Warto przypomnieć, że Szeremeta w finale zmierzyła się z Yu-Ting Li. Walkę z Tajką przegrała jednogłośną decyzją sędziów. Starcie to wywołało kontrowersje, ponieważ w 2023 roku pięściarka, która zdobyła złoto w Paryżu, została zdyskwalifikowana przez IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu), ponieważ nie przeszła testów na płeć. Tajce zaczęto zarzucać, że nie jest kobietą.

Ewa Swoboda BEN STANSALL/AFP/East News

Bokserka z Algierii i Tajwanu, jedna i druga w********aby Tomkowi Adamkowi – powiedział Wojewódzki.

Ewa Swoboda pokiwała głową twierdząco. Chwilę później ujawniła swoją historię. Okazało się, że na początku jej kariery także została posądzona o to, że jest chłopcem, który rywalizuje z dziewczynami. Sytuacja wydarzyła się, gdy była nastolatką.

To było, jak miałam 15-16 lat. To taki wiek, że wszystko się kształtuje, jak się myśli o świecie. Wygrałam Olimpiadę Młodzieży i jakiś starszy pan podszedł do mojej trenerki i powiedział, że jestem chłopcem – opowiedziała Swoboda.

Ewa Swoboda Aleksandra Szmigiel/REPORTER

Sprinterka przyznała, że nie była świadkiem tego zdarzenia i cieszy się, ponieważ to mogłoby się odbić na jej wrażliwości. Olimpijka nie musiała przechodzić żadnych testów, bo – jak dodała – „przecież widzą, że jest dziewczynką”.

Ewa Swoboda zdradziła, o czym myśli tuż przed startem

W Paryżu Ewie Swobodzie zabrakło szczęścia, ale olimpijka niewątpliwie ma za sobą sezon życia. Sprinterka zdobyła srebrny medal na mistrzostwa świata w biegu na 60 metrów w Glasgow. Po wyścigu na 100 metrów na mistrzostwach Europy w Rzymie dołożyła do swojej gabloty kolejne srebro.

Kuba Wojewódzki zapytał sportsmenkę, o czym myśli na chwilę przed rozpoczęciem biegu w walce o medal. Lekkoatletka udzieliła odpowiedzi, która wywołała furorę.

Ewa Swoboda Mateusz Birecki/REPORTER

Szczerze? Ostatnią myślą, jaką mam przed startem, to jazda z ku***i – odpowiedziała Swoboda.

Nie tylko igrzyska w Paryżu sprawiły, że ostatnio głośno jest o polskich sportsmenkach. Niedawno Katarzyna Niewiadoma wygrała Tour de France. Nie wszyscy wiedzą, że jej mąż to amerykański sportowiec.

