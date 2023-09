Shakira trafi do więzienia? Oszukała wszystkich

Odkąd w czerwcu Shakira i Gerard Pique potwierdzili swoje rozstanie, w mediach aż huczało od doniesień na temat niewierności sportowca i spekulacji na temat tego, kim jest jego nowa wybranka. Artystka do tej pory nie komentowała skandalu, a gdy do mediów trafiły doniesienia na temat oskarżeń wobec wokalistki za niepłacenie podatków, ta na dobre postanowiła usunąć się w cień. Teraz postanowiła jednak przerwać milczenie. W najnowszym obszernym wywiadzie Shakira odniosła się do wydarzeń ostatnich miesięcy. Shakira pierwszy raz tak szczerze skomentowała rozstanie z Gerardem Pique Pierwsze plotki o rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique pojawiły się w mediach w 2017 roku. Wówczas para jednak ucięła spekulacje, pozując w sieci na idealną rodzinę. Temat powrócił jednak na pierwsze strony gazet w czerwcu br. Niedługo po tym, jak prasa kolorowa ogłosiła, że Shakira i Gerard Pique po 12 latach rozstali się z powodu zdrady piłkarza , do przestrzeni medialnej zaczęły wypływać coraz bardziej niepokojące doniesienia na temat tej dwójki, według których sportowiec miał porzucić Shakirę dla 23-letniej hostessy. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia Pique z nową partnerką, co wywołało wielki skandal. By tego było mało, światowe tabloidy zaczęły rozpisywać się nie tylko na temat nowej ukochanej piłkarza, ale też problemów finansowych wokalistki informując, że Shakira została oskarżona o oszustwa podatkowe , za co miało jej grozić nawet 8 lat więzienia. Teraz gwiazda przerwała milczenie i w obszernym wywiadzie dla amerykańskiej edycji magazynu Elle mówi wprost: - Byłam przez cały ten czas cicho, próbowałam to jakoś przepracować po swojemu. Wciąż nie jest to dla mnie łatwe, szczególnie, że znajduję się w centrum zainteresowania, więc ta separacja nie jest taka, jak inne....