Klaudia Adamczyk pokazała zdjęcie z psem! Czy to pupil jej i Bartka Kapustki? Wszystko na to wskazuje. Klaudia Adamczyk i młody reprezentant Polski, Bartek Kapustka tworzą bardzo udaną parę. Tuż po zakończeniu Euro 2016 zakochani wybrali się na wakacje, gdzie spędzili czas tylko we dwoje. Na swoich profilach na Instagramie pochwalili się pięknymi widokami, a Klaudia Adamczyk także tym jak wygląda w bikini. I musimy przyznać, że urodą wcale nie odstaje od innych pięknych WAGs takich jak Anna Lewandowska, MaRina czy Sara Boruc.

Reklama

Teraz już najwidoczniej zakochani wrócili z urlopu i spędzają czas w Polsce. Klaudia Adamczyk pokazała bowiem zdjęcie z uroczym pupilem - psem berneńskim. Najprawdopodobniej jest to pies jej i Bartka Kapustki, a żeby go posiadać trzeba zapłacić niemałe pieniądze, bo blisko cztery tysięce złotych!

Zobacz: Ale z niego ciacho! Seksowny Bartosz Kapustka na spotkaniu z Prezydentem Krakowa!​

Zobacz także

Klaudia Adamczyk pokazała zdjęcie z psem.

Zakochani już wrócili z wakacji