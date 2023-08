Agustin Egurrola opublikował na Instagramie prywatne zdjęcie, na którym po raz pierwszy od narodzin synka pokazał swoją żonę. Partnerka tancerza wygląda na bardzo szczęśliwą i spełnioną kobietę, a niemal całą uwagę zwraca nowo narodzony Oscar. Fani tancerza już żartują: "Jak będzie miał kubański temperament, to bójcie się kobiety"... Agustin Egurrola pokazał urocze zdjęcie żony i synka! O Agustinie Egurroli w ostatnim czasie jest naprawdę głośno! Tancerz przez lata znany jako juror "Mam Talent" i gwiazda TVN teraz zdecydował się zakończyć współpracę ze stacją i już niebawem widzowie " Dance dance dance " zobaczą go na fotelu jurorskim w trzeciej edycji hitu TVP. To nie jedyne zmiany w życiu Agustina Egurroli! Do niedawna tancerz chronił swoją prywatność i rzadko publikował rodzinne zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnio to się jednak zmieniło. Na początku roku Egurrola poinformował, że wziął ślub, niedługo potem pokazał zdjęcia z sesji ciążowej, a 7 marca na świat przyszedł jego syn, Oscar Agustin. Teraz jeden z najpopularniejszych choreografów pokazał nowe zdjęcia żony i synka, które podpisał wymownie: Prawdziwa miłość - napisał Agustin Egurrola. Internauci są pod wrażeniem zdjęcia żony tancerza i komplementują kobietę: Piękna mama piękny synuś ❤️ Najpiękniejsze chwile w życiu 😍 Śliczna kobieta Cudowny widok❤️ Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie młodej mamy z nowo narodzonym synkiem! Zobacz także: Co dalej z "Mam Talent"? Odejście Agustina Egurroli wstrzymało produkcję Wyświetl ten post na Instagramie. ...