1 z 12

Dziś Dzień Mamy, piękne święto o którym nie zapomniały polskie gwizdy. Anna Lewandowska, Zosia Ślotała, Paulina Krupińska, Martyna Wojciechowska, Robert Lewandowski, Maja Bohosiewicz i wiele innych gwiazd pokazało swoim fanom wzruszające zdjęcia swoim mam i dzieci. Pojawiło się mnóstwo emocjonalnych wpisów, w których gwiazdy uczciły Dzień Mamy.

Poczułam się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Bycie Twoją Mamą Syneczku to ogromne wyzwanie i zaszczyt- napisała Maja Bohosiewicz.

A co napisały inne gwiazdy do swoich mam i pociech? Zobaczcie wzruszające wpisy i zdjęcia gwiazd! Zapraszamy do naszej galerii!

Zobacz także: Dzień Matki: Wybierz najseksowniejszą mamę polskiego show-biznesu! PLEBISCYT