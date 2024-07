Mijający rok obfitował w prawdziwy baby boom w polskim show-biznesie. Jedną ze szczęśliwych mam została Dorota Czaja, aktorka serialowa znana z takich produkcji, jak "Tancerze", "Pierwsza Miłość" czy "Galeria". Dorota przywitała na świecie syna. Przypomnijmy: Dorota Czaja urodziła chłopca. Jak dała mu na imię?

Aktorka po porodzie szybko wróciła do doskonałej formy i szczupłej sylwetki, ale nie pokazywała się z maluchem publicznie. Teraz postanowiła przedstawić go światu i uznała, że okres świąt jest najlepszym momentem, aby to zrobić. W swoim wpisie na blogstar.pl Czaja złożyła fanom życzenia i dołączyła do nich urocze świąteczne zdjęcie z mężem i synkiem Leo. Chłopiec w stroju małego renifera wygląda przesłodko, a rodzice promienieją szczęściem.

Tak wygląda synek Doroty Czai. Dobry pomysł na świąteczne pozdrowienie?

fot. Ania Mioduszewska / www.blogstar.pl

