1 z 11

Pierce Brosnan to jeden z najbardziej znanych odtwórców roli Jamesa Bonda. Aktor zagrał w 4 filmach o przygodach Agenta 007, ostatni raz w 2002 roku. W jednym z nich ("Golden Eye") towarzyszyła mu Polka, Izabella Scorupco. Teraz znów jest głośno o Brosnanie, ale synu. 17-letni Dylan został właśnie twarzą domu mody Saint Laurent na sezon wiosna-lato 2015. Do kampanii zaangażował go projektant francuskiej marki, który zachwycił się jego urodą podczas wakacji w Malibu.

Dylan spełnia wszystkie warunki modela Saint Laurent - ma 188 cm wzrostu, jest chudy i ma delikatną urodę. W sesji promującej dom mody, syn Pierce'a ubrany jest w rockową skórzaną kurtkę, dżinsy rurki i oczywiście w smoking oraz muszkę. Krytycy szybko zauważyli, że sesja mogła być inspirowana zdjęciami ojca z czasów Jamesa Bonda.

Udowodnił, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Oprócz wyglądu ewidentnie odziedziczył po ojcu umiejętność noszenia garnituru - opisał całą sesję "Daily Mail".

Oczywiście sesja dla Saint Laurent otworzyła przed Dylanem Brosnanem drogę do dalszej kariery. O współpracę z 17-latkiem zabiegają największe agencje modeli w Stanach Zjednoczonych.

Sam Dylan nie rozumie tego zamieszania i nie wie, czy chce dalej pracować w świecie mody. Jego pasją jest muzyka (gra w zespole rockowym), a także film (studiuje w Los Angeles). Zagraniczne serwisy donoszą także, że nastolatek marzy o karierze w polityce - zeszłego lata odbył staż w Waszyngtonie w biurze senatora Eda Markeya.

Wróżycie mu karierę?

Zobacz: Pierce Brosnan i Salma Hayek przyłapani na gorącym pocałunku