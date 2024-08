Kayah doczekała się jednego syna, Rocha, który jest owocem jej dawnego związku z Rinke Rooyensem. Rodzice od samego początku starają się strzec jego prywatności, dlatego chłopak raczej nieczęsto pojawia się na profilu sławnej mamy. Nic dziwnego więc, że niewielu wie, że ten jest już dorosły! Wyrósł na niezłego przystojniaka.

Syn Kayah ma już 25 lat!

Jedną z topowych wokalistek w naszym kraju już od lat jest Kayah. Artystka regularnie koncertuje i nawet dziś, 19 sierpnia, wystąpi podczas Top Of The Top Sopot Festival. O ile jednak o jej karierze mówi się naprawdę sporo, tak o życiu prywatnym, choć budzi ono ogromne zaciekawienie, raczej niewiele. Artystka stara się strzec swojej sfery osobistej, co pokazuje chociażby jej instagramowy, na którym zamieszcza głównie urywki związane z pracą.

Mimo to są ciekawostki, które nie stanowią tajemnicy. Tak więc wiadomo, że Kayah ma za sobą kilka nieudanych związków z m.in. Sebastianem Karpiel-Bułecką, Pako Sarrem czy Rinke Rooyensem, którego poślubiła w 1998 roku! Małżeństwo rozpadło się w 2010 roku, jednak jego owocem jest jedyny syn artystki - Roch.

Kayah i Rinke od samego początku starali się dbać o prywatność syna, dlatego w sieci pojawiło się raptem kilka jego zdjęć. Na jednym z nielicznych widać Rocha, jako jeszcze małego chłopca. Dziś natomiast jest już dorosłym, 25-letnim mężczyzną i do tego niezłym przystojniakiem! Chłopak co jakiś czas wrzuca do sieci swoje fotki, a jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć go podczas rodzinnego obiadu z ojcem, jego żoną Joanną Przetakiewicz, oraz jej synami.

Rodzinne zdjęcie Joanny Przetakiewicz Instagram@ joannaprzetakiewicz

Na zdjęciu doskonale widać, że Roch to prawdziwa kopia taty! Zapuścił również zarost, dzięki któremu wygląda jeszcze dojrzalej. Poza tym niewiele o nim wiadomo. Chłopak nie ma w zwyczaju dzielić się życiem prywatnym na forum, choć z nielicznych informacji wynika, że współpracuje z ojcem przy projektach zleconych dla przedsiębiorstwa produkcyjnego „Rochstar”.

Często rzeczy wielkich dokonują osoby, które potrafią myśleć nieszablonowo, idą pod prąd. Staram się szanować wybory mojego syna. Chciałbym, żeby szedł w kierunku, w którym sam czuje się dobrze - przyznał Rinke w rozmowie z Dadhero.pl.

W 2022 roku w rozmowie z "Vivą!" Rinke wyznał natomiast, że Roch jest osobą bardzo wrażliwą i kreatywną.

