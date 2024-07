1 z 9

Kilka dni temu paparazzi na plaży w Malibu przyłapali na gorących pocałunkach dwójkę hollywoodzkich aktorów - Salmę Hayek i Pierce'a Brosnana. Para namiętnie całowała się, by potem oddać się paru kieliszkom wina. Skandal? Nic z tego. To tylko sceny z najnowszego filmu "How To Make Love Like an Englishman", w którym oboje występują.

Trzeba jednak przyznać, że mimo upływu lat, zarówno Salma jak i Pierce, wciąż plasują się w czołówce najseksowniejszych postaci kina. Nowy film z ich udziałem jest raczej skazany na sukces, a ze zdjęć wynika, że Hayek i Brosnan na ekranie zaprezentują naprawdę przekonującą chemię. Nie możemy się doczekać!

Zobaczcie gorące pocałunki na planie filmowym w Malibu: