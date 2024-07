Agnieszka Dygant ostatnio poświęcała się wyłącznie wychowaniu rocznego synka Xaviera. Teraz jednak postanowiła wrócić powoli do pracy. Będziemy mogli ją zobaczyć w serialu „Listy do M”

Reklama

Zapytana w jednym z wywiadów, czy trudno jest jej nie myśleć na planie o dziecku, aktorka stwierdziła:

- W miarę racjonalnie podchodzę do mojego zawodu, ale też do tego, że jestem mamą. Myślę, że większość kobiet na świecie pracuje i są mamami. Po prostu idę do pracy.

Reklama

Dodała też, że nie jest typową matką kwoką, a praca w serialu nie koliduje z wychowaniem dziecka.