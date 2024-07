W programie Kuby Wojewódzkiego większość gwiazd może czuć się jak u siebie w domu. Choć dziennikarz zadaje często intymne i niewygodne pytania, jego goście potrafią zdobyć się na zaskakujące wyznania. W pierwszym odcinku nowej serii Dawid Kwiatkowski przyznał, że jest prawiczkiem. Przypomnijmy: Kwiatkowski u Kuby przyznał się, że jest prawiczkiem. Reakcja Wojewódzkiego bezcenna

Każdy program Wojewódzki zaczyna od podsumowania tygodnia. Oczywiście w dzisiejszym odcinku nie mogło zabraknąć tematu głośnego wypadku z Joanną L. w roli głównej. Showman w zabawny sposób porównał ją do... Donalda Tuska:



Joanna L. - ona miała 1,2 promila, a Tusk będzie zarabiał 1,2 miliona. Będę jej bronił. Kobieta w samochodzie to zupełnie inna forma bytu. Jak ona wyjedzie i znajdzie własny pas ruchu, to mężczyzna zmienia setki razy, ona jest cały czas na tym samym. Kobieta w samochodzie za kierownicą, jest jak rakieta, ty ją widzisz, ona ciebie nie zauważa.[...] Uważam, że jeśli ktoś miał 1,2 i wsiadł do samochodu i to był jej samochód, to jest sukces, bo wtedy to się wszystko może pomylić - mówił Wojewódzki