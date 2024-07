Już w najbliższy wtorek ruszy kolejny sezon programu Kuby Wojewódzkiego. Po poprzednim poprzeczka została zawieszona naprawdę wysoko. Wiosną nie brakowało kontrowersyjnych gości, którzy nie raz zaskoczyli swoimi wyznaniami. Edward Miszczak w jednym z ostatnich wywiadów zapowiedział jednak, że dla poprawienia wyników oglądalności zamierza zmienić co nieco. Przypomnijmy: Miszczak o show Wojewódzkiego: Zastanawiamy się nad...

Pierwszym gościem nowej odsłony show będzie Dawid Kwiatkowski. Idol nastolatek zdobył ogromną popularność w internecie dzięki swoim piosenkom łatwo wpadającym w ucho. Wokalista świetnie dogadał się z weteranem TVN. Rozmowa w pewnym momencie była na tyle luźna, że Dawid pozwolił sobie nawet na wyjawienie bardzo intymnego szczegółu ze swojego życia. Z krótkiej zapowiedzi odcinka możemy dowiedzieć się, że muzyk jest... prawiczkiem:

Dawid: Zainteresowałem się płcią przeciwną, ale jeszcze jej nie... (Dawid w tym momencie uderzył ręką o kanapę)

Kuba: Jak to możliwe, że ty jeszcze nie...(Kuba zrobił to samo)

Dawid: Bo wtedy jeszcze...

Kuba: Co masz na myśli?

Dawid: To czego ty nie...

Kuba: Ale u mnie już nie!