Pierwsza książka Karoliny Korwin Piotrowskiej sporo namieszała w show-biznesie. Subiektywny alfabet celebrytów i postaci z naszego rodzimego show-biznesu odbił się szerokim echem w branży i uzyskał status jednego z tegorocznych bestsellerów. Dziennikarka postanowiła iść za ciosem, nabrała wiatru w żagle i zaczęła pisać drugą książkę. Zobacz: Korwin o sukcesie "Bomby". Ma się czym pochwalić!

AfterParty.pl miało okazję porozmawiać z Korwin Piotrowską na temat jej nowego dzieła. Podczas spotkania promocyjnego zdradziła nam kilka szczegółów:

Usłyszałam w wydawnictwie, w którym podpisałam, to jest duże wydawnictwo Pruszyński, że to jest świetny pomysł. Są mega zajarani. Ja też jestem zajarana. Już wpadam w ten moment schizy, że boję się, że nie zdążę . To jest doskonały moment, wtedy się świetnie pisze.

Zatem kiedy premiera i czy będzie to kontynuacja "Bomby"?

To będzie w maju przyszłego roku. Mam nadzieję, że to będzie fajna rzecz. Będzie o nas Polakach. Będzie bardzo moja, bardzo osobiste, mojego ego będzie bardzo ukontentowane. Cała moja megalomania znajdzie w tym swoje miejsce, ale mam nadzieję, że też inni będą się bawili. Że się wzruszą, zastanowią.

Z zapowiedzi Karoliny wynika, że druga książka może być sporym kontrastem dla pierwszej:

Ja bym chciała, żeby to była taka fajna rzecz, którą jak sobie postawicie na półce obok Bomby, to pomyślicie sobie - Rany boskie, jak ona będzie chciała pisać trzecią książkę, to co to będzie?