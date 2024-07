Dorota Wellman i Marcin Prokop to najbardziej lubiana para prowadzących Dzień Dobry TVN. Oboje mają wielkie poczucie humoru, doskonale puentują rozmowy z gośćmi, znani są również z ciekawych anegdot i porównań. We wczorajszej rozmowie prowadzący podjęli kontrowersyjny temat ideologii gender. W ogniu pytań postawili dawno niewidzianego i nieco zapomnianego już Madoxa.

Choć rozmowa głównie skupiała się na temat pobytu wokalisty we Francji i przygotowań do nowej płyty, Marcin Prokop wysunął wniosek, że jego ucieczka z kraju jest spowodowana właśnie strachem przed tematyką gender. Zobacz: Prokop dogryza Iwonie Węgrowskiej

Wokalista zaś opowiedział, co sądzi na ten temat:

Nie chcę mówić o polityce, bo nie jest to działka, którą się zajmuje. Jest to trochę mydlenie oczu i odwracanie wzroku od prawdziwych problemów. Nie chce żeby wszyscy zaczęli się ubierać jak przystało na przeciwną płeć. Aczkolwiek dajmy wolność ludziom, skoro żyjemy w wolnym świecie, to powinniśmy w takim żyć. - rozsądnie odpowiedział Madox.