Związek Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej to już przeszłość. Małżeństwo wspólnie podjęło decyzję o rozwodzie i doszli do porozumienia w kwestiach związanych z podziałem majątku. Wygląda na to, że już wkrótce będą mogli mieć proces za sobą. Zobacz: Sprawa rozwodowa Sztaby i Szelągowskiej w toku. Doszli do porozumienia w sprawie majątku

Reklama

Jednak prowadząca program "Dorota was urządzi" nie rozpacza aż tak bardzo. Dowodem na to jest jedno z ostatnich zdjęć Agnieszki Szulim na Instagramie, która pokazała jak wspólnie imprezowały. To już nie pierwszy raz, kiedy panie razem miło spędzały wieczór i to nie tylko na wspólnych plotach do rana. Wczoraj na ramówce TVN Style Dorota Szelągowska przed naszą kamerą zdradziła, jak imprezuje się z dziennikarką:

Z Agnieszką się znam i lubię od bardzo dawna i zdarza nam się co jakiś czas razem wychodzić. Najlepsza partnerka po prostu zarówno do długich rozmów d czwartej nad ranem jak i do tańców. Agnieszka jest po prostu fantastyczną osobą i bardzo ją lubię od dawna.

Zobaczymy więcej wspólnych zdjęć?

Zobacz: Szelągowska nie rozpacza przed rozwodem. Tak imprezuje z Agnieszką Szulim

Zobacz także





Reklama

Szulim w długiej sukience na ramówce TVN Style: