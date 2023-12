Tegoroczne Boże Narodzenie z pewnością jest wyjątkowe dla Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, którzy właśnie w święta ogłosili, że spodziewają się dziecka. Teraz jednak przyszła mama przeżyła prawdziwe zderzenie z instagramową rzeczywistością kobiet, które muszą mierzyć się z ocenami i krytycznymi komentarzami, a także "dobrymi radami" od innych matek. Jak reaguje na te słowa?

Takich wiadomości chyba nikt się nie spodziewał! W święta Bożego Narodzenia Sandra Kubicka przekazała fanom informację o ciąży - wraz z narzeczonym, Aleksandrem Baronem, niedługo zostaną rodzicami. To kolejna pozytywna wiadomość w ostatnim czasie - dopiero co para ogłosiła zaręczyny.

Niestety, tuż po przekazaniu pozytywnej nowiny Sandrze Kubickiej przyszło zmierzyć się z instagramową rzeczywistością, którą na co dzień dotknięte są matki - ponieważ modelka przebywa na wyjeździe, postanowiła zapytać fanów, gdzie zjeść najlepszą zupę grzybową. Niedługo później - jak sama podkreśla - otrzymała ogrom wiadomości przestrzegających przed jedzeniem grzybów w ciąży. Modelka postanowiła stanowczo zabrać głos w sprawie!

InstaMatki, słuchajcie mnie uważnie... od razu Was informuję, że ja tu nie będę się wdawać w dyskusję z Wami i nie będę jedną z tych, co się mądruje jak ma bąbelek leżeć. Nie pytałam, czy wolno mi jeść grzybową, tylko gdzie ją mogę zjeść. Mam swojego lekarza, swoje dietetyczki, swoją intuicję i słucham się organizmu

InstaMatki, słuchajcie mnie uważnie... od razu Was informuję, że ja tu nie będę się wdawać w dyskusję z Wami i nie będę jedną z tych, co się mądruje jak ma bąbelek leżeć. Nie pytałam, czy wolno mi jeść grzybową, tylko gdzie ją mogę zjeść. Mam swojego lekarza, swoje dietetyczki, swoją intuicję i słucham się organizmu

Zobacz także: Kubicka i Baron zostaną rodzicami. Skomentowała była partnerka muzyka, Julia Wieniawa

Sandra Kubicka zdradziła też, jaki ma pomysł na radzenie sobie z instagramowymi doradczyniami - jak pisze modelka, nie ma zamiaru wdawać się w zbędne dyskusje!

Modelka przyznała też, że otrzymała już odpowiedzi na swoje pytanie i podziękowała fanom, którzy podzielili się przydatnymi wskazówkami.

Sandra Kubicka i Baron najwyraźniej postanowili przedłużyć bożonarodzeniowe świętowanie, bo celebrują wspólny czas w Zakopanem. Przyszła mama przyznaje, że wiadomość o ciąży była dla niej spełnieniem marzeń.

Może to hormony ale się popłakałam, czytając Wasze komentarze, tak bardzo mnie znacie i wiecie jak walczyliśmy, jak bardzo tego pragnęłam, ile łez wylałam... Dziękujemy Wam. Jak przestanę beczeć to powiem kilka słów o tym wszystkim ale póki co, cieszymy się naszym synkiem w rodzinnym gronie

- relacjonowała Sandra Kubicka.