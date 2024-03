Dorota Gardias to jedna z najbardziej znanych dziennikarek i prezenterek w Polsce. Swoją karierę rozpoczęła już kilkanaście lat temu prowadząc pogodę w TVN Meteo. Jej kariera nabrała tempa w momencie wygranej w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie Dorota pokazała, że jest nie tylko znakomitą dziennikarką, ale również tancerką. Teraz swoich sił w świecie show-biznesu próbuje córka Gardias - Hania. Zobaczcie, gdzie zadebiutuje.

Reklama

Córka Doroty Gardias rozpoczyna karierę w mediach

Dorota Gardias chętnie dzieli się w mediach społecznościowych nie tylko nowinkami dotyczącymi kariery, ale również życia prywatnego. Niedawno pokazała kadry z premiery "Akademii Pana Kleksa", gdzie wybrała się razem z 11-letnią córką, a teraz przekazała fanom kolejne, zaskakujące wieści dotyczące życia rodzinnego!

Dorota Gardias postanowiła podzielić się informacją, że jej córka zaczyna budować swoją ścieżkę kariery. Widać, że 11-letnia Hania chce iść śladami swojej mamy i wejść do świata mediów, ale nie od strony dziennikarskiej. Dorota Gardias właśnie opublikowała na InstaStories nagranie z podpisem:

Moja duma!!!

Na zdjęciu widać, że córka Doroty jest w studiu nagraniowym. Wydawać by się mogło, że dziewczynka pragnie zostać piosenkarką. Nic bardziej mylnego! Hania dostała pierwszy angaż i będzie próbować swoich sił dubbingu. Niestety nie wiemy jeszcze, do której postaci będzie użyczać swojego głosu, ale i tak można uznać to za wielki sukces, że w wieku 11 lat została zaangażowana do projektu.

Instagram @dorotagardias

Hania nie wydawała się być zestresowana i chętnie zapozowała do zdjęcia robionego przez mamę. Dorota Gardias zaznaczyła, że jest to debiut dziewczynki, więc można spodziewać się, że w przyszłości jej córka będzie podkładać glos pod różne postacie.

Zobacz także

Warto wspomnieć, że nie tylko Hania zaczyna iść śladami swojej mamy, ale również w świecie show-biznesu widzimy między innymi syna Edyty Górniak, który rozwija swoją karierę muzyczną. Allan jest zapraszany na największe sceny w Polsce, miał okazję wystąpić u boku swojej mamy podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką".

@dorotagardias

Zaskoczyła Was taka forma działalności córki Doroty Gardias? My oczywiście trzymamy kciuki za debiut Hani i już nie możemy doczekać się kolejnych projektów, w których weźmie udział!

Reklama

Zobacz także: Hakiel wolał Maffashion zamiast Kaźmierskiej? "Tańczy jak pień". Mamy komentarz