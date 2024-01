Ewa z "Rolnik szuka żony" należy do grona najbardziej lubianych uczestniczek 10. edycji show. Nic więc dziwnego, że fani chętnie śledzą jej losy również po zakończeniu emisji programu. Ostatnio jednak Ewa nie odzywała się do fanów, ale kiedy to w końcu się stało, oczywiście zrobiła furorę swoim nowym, pięknym zdjęciem. Jej nową fotkę skomentowała nawet Dorota - obecna partnerka Waldemara, o którego serce walczyła również właśnie Ewa. Tylko spójrzcie, co jej napisała! Zaskoczenie?

Dorota z "Rolnik szuka żony" komentuje nowe zdjęcie Ewy

Ewa z "Rolnik szuka żony" szybko została okrzyknięta przez fanów jedną z najpiękniejszych uczestniczek w historii programu. Jej urokowi uległ również Waldemar, który początkowo to właśnie z Ewą zdecydował się stworzyć relację. W finale programu jednak okazało się, że Ewa i Waldemar niestety nie zbudowali zgodnego związku i rozstali się w dość napiętej atmosferze. Co więcej, rolnik szybko zdecydował się na nową relację z kandydatką, którą wcześniej odrzucił właśnie dla Ewy! Mowa o Dorocie, z którą jest szczęśliwy do dziś.

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" Facebook/Rolnik szuka żony

Mimo to losy Ewy w dalszym ciągu są chętnie obserwowane przez fanów programu i właśnie po dłuższej przerwie była kandydatka Waldemara zdecydowała się pokazać swoje nowe zdjęcie. Fani od razu oniemieli z zachwytu!

Ślicznie wyglądasz

Piękna kobieta

Zjawiskowa fota

No rewelacja pani Ewo - piszą zachwyceni fani

Ewa z Rolnik szuka żony Instagram/ewaa_ka93

Co ciekawe, z ciepłym komentarzem pospieszyła również... Dorota, obecna partnerka Waldemara! Pod nową fotką Ewy napisała:

Ślicznotka - napisała Dorota

Spodziewaliście się, że Dorota i Ewa mimo całej sytuacji z Waldemarem mają tak dobre relacje po programie? My oczywiście kibicujemy obydwu paniom i życzymy im wszystkiego dobrego! Oby ich relacje były tak dobre już zawsze!

