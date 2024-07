Reklama

Konkurs Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Nasi reprezentanci, czyli Donatan i Cleo wzięli przykład z innych państw i starają się promować nasz kraj poza granicami, dzięki czemu zwiększają się nasze szanse na wygraną. Na chwilę obecną prognozy nie wróżą nam wysokiej pozycji, ale konkurs ma to do siebie, że w każdej chwili wszystko może się zmienić. Przypominamy: Typowania bukmacherów: Czy Donatan ma szansę wygrać z "Kobietą z brodą"?

Dużo spekulowało się w ostatnim czasie o tym jak będzie wyglądał sam występ - konkurs ma swoje ograniczenia w związku z czym zdecydowano, że na scenie zabraknie Donatana. Wiadomo natomiast, że na pewno pojawią się kobiety, które w teledysku ubijają masło - w pierwszej chwili pomyślano o Luxurii, która właśnie dzięki udziałowi w teledysku stała się celebrytką. Wszelkie przesłanki wskazują jednak na to, że nie zobaczymy modelki razem z Cleo.

Zobacz: Znamy szczegóły występu Cleo na Eurowizji. Pojawi się Luxuria?

Zobacz także

Przed kilkoma minutami w sieci pojawił się krótki film z próby technicznej Polski przed tegorocznym konkursem - sprawdzano ustawienie świateł i scenografii, a w rolę wokalistki wcieliła się statystka. Na scenie nie zabrakło kobiety z tarą oraz kolorowych animacji na podłodze sprawiających, że show jest bardzo kiczowate, czyli w sam raz na festiwal. Doświadczenia poprzednich lat wskazują, że widzom powinno się to spodobać. Oczywiście do samego finału całość może ulec zmianie, ale będą to raczej kosmetyczne poprawki. Oficjalna próba z Cleo odbędzie się ok. tydzień przed występem, który już 8 maja.

Czy z takim występem mamy szansę na pierwsze miejsce?

Zobacz: Donatan i Cleo na Eurowizji: Jak ocenia nas Europa? Był szał, a teraz..?



Reklama

Cleo promuje się na ściance: