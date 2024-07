W tym roku po dwuletniej przerwie Polska zdecydowała się wziąć udział w konkursie Eurowizji wysyłając jako naszych przedstawicieli Donatana i Cleo z hitem "My Słowianie. Utwór specjalnie na potrzeby wydarzenia zostanie zmieniony i zaśpiewany w dwóch językach. W miniony weekend na specjalnej imprezie na Łotwie dla wybranych reprezentantów z różnych krajów, Cleo dała pierwszy promocyjny występ. Przypomnijmy: Pierwszy występ Donatana i Cleo za granicą

Co prawda konkurs wystartuje dopiero w przyszłym miesiącu, ale bukmacherzy już typują faworytów, którzy mają największe szanse na wygraną. Na chwilę obecną liderem jest 30-letni Aramo Sargsyanow z Armenii, który występuje pod pseudonimem Aram MP3 i startuje z utworem "Not Alone". Tuż za nim znajdują się reprezentantka Szwecji Sanna Nielsen i pochodzący z Norwegii Carl Espenem.

"My Słowianie – We Are Slavic" znajduje się mniej więcej w połowie stawki w gronie takich utworów jak "Is it Right" z Niemiec, "Amazing" z Estonii, "Something Better" z Finlandii czy "Coming Home" z Malty, wyżej od nas znajduje się budząca ogromne kontrowersje reprezentantka Austrii Conchita Wurst określana mianem "kobiety z brodą". Najmniejsze szanse na zwycięstwo daje się Łotwie, San Marino, Szwajcarii i Białorusi.

Jeśli typowania się sprawdzą to mamy realne szanse na wejście do ścisłego finału. Posłuchajcie największych rywali Donata i Cleo w walce o zwycięstwo. Mamy lepszy utwór?

