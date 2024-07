1 z 9

Rodzina Trumpów podczas wielkanocnych uroczystości w Białym Domu

Donald Trump zaliczył wpadkę podczas wielkanocnych uroczystości w Białym Domu! Podczas tradycyjnego poszukiwania pisanek w ogrodach Białego Domu, doszło do sytuacji, która stałą się hitem internetu! Donald Trump zapomniał się w czasie śpiewania hymnu. I, wbrew zwyczajowi, prezydent USA nie położył dłoni na sercu. Na szczęście towarzyszyła mu małżonka. Melania Trump w dyskretny sposób zwróciła uwagę mężowi, a on posłusznie dostosował się do jej zalecenia. :) Całą sytuację uwieczniły kamery!

