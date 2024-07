Melania Trump pojawiła się u boku męża, Donalda Trumpa na spotkaniu z wyborcami w Melbourne na Florydzie. To było jedno z jej pierwszych publicznych wyjść jako Pierwsza Dama USA. Melania wygłosiła też pierwsze przemówienie od czasu inauguracji męża na prezydenta USA. Wiele osób zaskoczyło to, jak zaczęła swoje przemówienie, bowiem Melania poprosiła wszystkich o wspólne odmówienie modlitwy "Ojcze nasz". Co było dalej? O jej zachowaniu znów mówi cała Ameryka!

Dziwne zachowanie Melanii Trump na spotkaniu z wyborcami na Florydzie

Melania na scenie wystąpiła jako pierwsza. Po zakończeniu modlitwy, którą razem z nią odmówili wyborcy, Pierwsza Dama w swoim przemówieniu zaczęła bronić męża oraz zaznaczyła, że będzie dbać o sprawy kobiet w USA.

Mój mąż tworzy wielki kraj bezpieczeństwa i dobrobytu (...) Będę działać na rzecz waszych najlepszych interesów. Jestem zaangażowana w tworzenie i wspieranie inicjatyw bliskich mojemu sercu, które będą miały wpływ na sytuację kobiet i dzieci na całym świecie, powiedziała Melania podczas swojego pierwszego przemówienia od inauguracji.

Tym razem jednak nie wszyscy skupili się na słowach Melanii Trump, a na jej zachowaniu w momencie, gdy mąż przeszedł za jej plecami, a następnie dotknął ją po ramieniu. Melania wzdrygnęła się ze zdenerwowania! To nie pierwszy raz, gdy Amerykanie komentują zachowanie żony Trumpa. Do historii przejdzie sytuacja z inauguracji, gdy Melania uśmiecha się do męża, Donald mówi coś do niej, po czym promienny uśmiech znika z twarzy Melanii.

Smutna Melania Trump podczas spotkania z wyborcami na Florydzie:

O zachowaniu Melanii Trump znów mówi cała Ameryka

YT

Melania Trump i Donald Trump podczas spotkania z wyborcami na Florydzie

Eastnews

Tym razem Donald nie szczędził żonie czułości

Eastnews