Program Dominiki Kulczyk "Efekt Domina" to jedna z największych niespodzianek tej wiosny. Milionerka sama sfinansowała produkcję, tylko po to, żeby pokazać widzom jak mogą pomagać innym, prezentuje też swoje zagraniczne wyprawy humanitarne, podczas których pomaga najbiedniejszym. Niestety widzowie nie docenili starań Kulczyk w wyniku czego jej produkcja przegrywa z konkurencją. Przypomnijmy: To miał być hit wiosny. Wyniki oglądalności programu Kulczyk

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, Dominika od zeszłej niedzieli prowadzi audycję radiową "Radiowy efekt domina", gdzie razem ze współprowadzącą rozmawiają o wolontariuszach i pomocy potrzebującym z różnych zakątków świata. Audycję nadaje Radio Koszalin w każdą niedzielę o 11.00.

Jest to nieco inna wersja tego co znamy z TVN-u, ale założenia obu tych programów są podobne.

