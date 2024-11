Eliza Macudzińska już rozpoczęła karierę influencerki i nie ukrywa, że ma naprawdę napięty grafik. Jakiś czas temu nastolatka pozowała razem ze swoją mamą, trzymając w ręku świadectwo ukończenia kolejnej klasy i okazuje się, że 16-latka nie rzuciła szkoły, ale zdecydowała się na nieco inną formę nauki. Będziecie zaskoczeni, jak mówi o swojej szkole!

Córka Izabeli Macudzińskiej zdaje sobie sprawę, że jej dzień różni się od typowego dnia 16-latki. Eliza Macudzińska zdecydowała się na rezygnację ze stacjonarnej szkoły i podobnie, jak wielu innych influencerów korzysta z możliwości nauczania online czyli tzw. "szkoły w chmurze". Jakiś czas temu 16-latka wyprowadziła się od rodziców, aby zamieszkać w domu razem z członkami ekipy nastoletnich influencerów Teenz, do której należy jej chłopak Marcel Gawroński, znany jako "Gawronek". Nagrania czasem trwają niemal cały dzień i nie zawsze jest łatwo wygospodarować czas na naukę, ale są przerwy na lekcje:

Mamy 'szkołę w chmurze'. Nauczanie takie zdalne i mamy tam zapisywanie się na egzaminy i czasem można nawet w miesiąc zdać tą szkołę. To jest akurat fajne, chociaż ja to przekładam, ale uczymy się. Mamy godziny swoje na naukę, np. Gracjan będzie miał w tym roku maturę i też się mocno do tego przykłada, uczy się, bo jednak matura jest ważna.

powiedziała wprost Eliza Macudzińska