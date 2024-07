Doda na swoim Facebooku pochwaliła się zdjęciem z bohaterem Euro 2016 - trenerem Adamem Nawałką! Gwiazda jest zachwycona polskim selekcjonerem, dzięki któremu udało nam się dotrzeć tak daleko w Mistrzostwach Europy. Jeden z jej fanów zaś opowiedział mistrzowski suchar, który robi furorę:

Reklama

Doda pyta się trenera czy da jej na wałek. Odpowiada jej "A DAM NA WAŁKA" - napisał Mateusz pod zdjęciem Dody z Adamem Nawałką.

Tymczasem Doda szykuje się do festiwalu w Hamburgu. Już 27 sierpnia zaśpiewa podczas wielkiej, międzynarodowej gali. Jest również nominowana do prestiżowej nagrody za teledysk do "Nie pytaj mnie". Trzymacie za nią kciuki? Adam Nawałka na pewno ;)

Zobacz: Która sukienka na lato jest najlepsza?

Zobacz także

Doda i Adam Nawałka na zdjęciu.

Reklama

Doda już niedługo jedzie do Hamburga.