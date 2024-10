Julia Żugaj wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Młoda influencerka właśnie przygotowuje się do występu w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", ale pomimo ostrych treningów znalazła czas na załatwienie ważnej dla niej sprawy. Okazuje się, że mogła przy tym liczyć na wsparcie byłego partnera. Do sieci trafiło już wspólne zdjęcie Julii Żugaj i Macieja Ejsmonta, a ich miny zdradzają, jak dziś wyglądają ich relacje. Tylko spójrzcie na ten kadr!

Julia Żugaj jest jedną z uczestniczek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Młoda influencerka i piosenkarka w sieci była znana już od dawna, ale teraz, dzięki udziałowi w największym hicie Polsatu, dała się poznać szerszej publiczności. Julia świetnie radzi sobie w tanecznym show, jednak ostatnio uwaga wszystkich była skupiona na jej życiu prywatnym. Niestety, zaledwie kilka dni temu Julia Żugaj przekazała smutne wieści i ogłosiła rozstanie ze swoim narzeczonym. Na youtubie pojawił się wówczas krótki film, w którym influencerka i Maciej Ejsmont, znany w sieci jako Sheo, informują, że po pięciu wspólnie spędzonych latach podjęli decyzję o zakończeniu swojego związku. Była para nie potrafiła ukryć emocji, a przed kamerami polały się łzy.

Tuż po ogłoszeniu smutnych informacji o rozstaniu były narzeczony Julii Żugaj ujawnił kulisy ich rozstania. Maciej Ejsmont zdradził, że do samego końca razem z byłą narzeczoną walczyli o swój związek. Sheo stanął również w obronie byłej partnerki, na którą wylała się fala krytycznych komentarzy. Niektórzy internauci zaczęli krytykować Julię za to, że kilka dni wcześniej wypowiadała się o Macieju i nie wspomniała o problemach w ich związku.

(...) my do ostatniej chwili staraliśmy się i walczyliśmy o to, żeby to się tak nie skończyło! Więc dlatego też te słowa, które padały w wywiadach, słowa wzajemnego wsparcia nie były nieprawdziwe i ja z pełną szczerością mogę powiedzieć, że mój stosunek do Julii w ogóle się nie zmienił, ja ją wspieram jak tylko mogę. Mój stosunek w ogóle się nie zmienił także, żebyście wiedzieli! Próbowaliśmy, nie udało się i tyle. Trzeba iść dalej i jakoś to życie sobie ułożyć

Maciej mówił po rozstaniu.