Doda wybrała się ostatnio z koleżanką do centrum handlowego. W planie miały kino, ale wcześniej odwiedziły kilka sklepów. Wpadły też, co podpatrzył paparazzi, do jednego z biur podróży. Tak koleżanka, jak i Doda, sięgnęły po katalogi z wycieczkami. Czyżby piosenkarka już planowała wakacje?

Doda w biurze podróży

Jak widać na zdjęciu, Dorota Rabczewska - jak na gwiazdę przystało - sięgnęła po ofertę specjalną "Podróże w stylu gwiazd". Na fotografii widać też, że zatrzymała się na podróży Marceliny Zawadzkiej, którą w katalogu można zobaczyć pozującą na Wyspach Kanaryjskich. Sami zobaczcie powiększenie:

Czyżby chciała się zainspirować? Doda, choć jest kobietą bardzo zapracowaną, znajduje czas na wyjazdy. Na jesieni była w Grecji, nie tak dawno wróciła zaś ze Stanów Zjednoczonych. Już niedługo planuje podbój Skandynawii - w lutym zagra koncert w Oslo, zaś w marcu wystąpi na promie płynącym z Polski do Szwecji.

