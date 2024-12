We wtorkowy wieczór odbyła się finałowa gala TikTok Ad Awards 2024, na której pojawili się nie tylko influencerzy i gwiazdy TikToka, ale również szerokie grono artystów nominowanych w kategorii 'Artysta Roku'. Obok Dody na fioletowym dywanie pozowała m.in. Blanka, Sylwia Lipka czy Sara James. To było wielkie wydarzenie dla gwiazd, a w szczególności dla Dody, która tego wieczoru mogła pochwalić się radosną nowiną. Piosenkarka, która w tym roku osiągnęła ogromny sukces znów ma powód do radości. Co za nowina!

Doda w dopasowanym kombinezonie na gali TikTok Awards

Doda była jednym z gości podczas wyjątkowej gali TikTok Awards, podczas której poznaliśmy najpopularniejszych twórców internetowych nominowanych w wielu kategoriach. Influencerzy chętnie pozowali na ściance i z dumą prezentowali swoje wyjątkowe kreacje. Tego dnia zdecydowanie dominował wieczorowy look. Na elegancki zestaw zdecydowała się również Doda, która zazwyczaj mocno przyciąga wzrok fotoreporterów w odważnych kreacjach, ale tym razem zrobiła wyjątek i na ściance pozowała w czarnym, mocno dopasowanym kombinezonie.

Tak zabudowana stylizacja to prawdziwa rzadkość u tej gwiazdy, ale nawet w tak skromnym zestawie artystka podkreśliła swoją spektakularną figurę i talię osy. jak wiadomo, Doda mocno dla o swoją sylwetkę i na co dzień stara się zdrowo odżywiać, a efekty ćwiczeń i zdrowej diety są widoczne gołym okiem.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Teraz gwiazda znalazła się w gronie nominowanych w kategorii 'Artysta Roku' razem z Tribbsem, Sarą James, Smolastym i Blanką. Podczas finału gali okazało się, że to właśnie Doda zdobyła statuetkę TikTok Awards 2024 w tej kategorii i z dumą prezentowała ją podczas krótkiej sesji fotograficznej. Ten rok zdecydowanie należy do Dody i gwiazda po raz kolejny udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Brawo!

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Jak Wam się podoba stylizacja Dody? Trzeba przyznać, że artysta naprawdę rzadko decyduje się na tak skromny look!

