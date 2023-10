Od wtorkowego wieczoru wszyscy żyją wydarzeniami z gali Bestsellery Empiku 2022, gdzie wejście Dody na scenę i to jak została potraktowana, oburzyło nie tylko fanów, ale także Marię Sadowską. Co na to sama zainteresowana? Kiedy emocje już opadły, zabrała głos w sprawie. Okazuje się, że królowa estrady do samego końca zachowała klasę.

Reklama

Doda o gali Bestsellery Empiku 2022

W miniony wtorek Doda po latach pojawiła się na antenie TVN. Wszystko za sprawą tegorocznej gali Bestsellery Empiku 2022. Wówczas jednak nikt nie spodziewał się takiego przebiegu sytuacji. W czasie gdy Maria Sadowska pojawiła się na scenie, aby odbierać nagrodę za głośny film "Dziewczyny z Dubaju", reżyserka postanowiła zaprosić na scenę swoją wspólniczkę, Dodę, która była odpowiedzialna za produkcję kreatywną obrazu. Ta, ku zdziwieniu wszystkich nie została jednak dopuszczona do głosu. Reporter Party.pl postanowiła dopytać, co sama zainteresowana sądzi o zaistniałej sytuacji. Doda nie przebierała w słowach i kryła swojego smutku. Skomentowała nagrodę za film "Dziewczyny z Dubaju":

- Szczerze mówiąc, to jest jedna z najbardziej niezręcznych sytuacji w moim życiu. Bo odebrałam nagrodę za film, który prawie mi to życie zniszczył. I w aspekcie zdrowotnym, psychicznym, finansowym, pracy - wyznła.

Co jeszcze powiedziała Doda? Jeżeli chcecie widzieć, koniecznie zobaczcie cały wywiad.

Party.pl

Zobacz także: Doda i Dariusz Pachut pokazali urocze nagranie w śniegu. Można się roztopić?

Doda zabrała głos także na Instagramie

Ostatnio Doda skomentowała też całą sytuację Bestsellerów Empiku 2022 podczas relacji na InstaStories. Teraz, kiedy emocje opadły, bardziej się rozpisała na swoim Instagramie:

- Już ochłonęłam po wczorajszej gali????Jeden z najbardziej pozytywnie zaskakujących i jednocześnie najbardziej niezręcznych wieczorów w moim życiu. Ale i z takich należy wyciągnąć lekcje i z wdzięcznością mimo goryczy patrzeć w przyszłość.trzymam bowiem w rękach nagrodę za film, który prawie zniszczył mi życie. Zdrowotnie, prawnie, zawodowo…za film , za który po wejściu do kin nie zarobiłam złotówki, za film na premierę którego zdecydowałam się nie iść. W obliczu tego wszystkiego chciałam po prostu powiedzieć ze sceny: Dziękuje, że doceniliście moją prace❤️- skwitowała.

Reklama

Jednocześnie wyznała, że po tym wszystkim, teraz planuje odpoczynek z ukochanym.