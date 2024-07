W środowy wieczór w Chorzowie odbyła się gala wręczenia nagród "Niegrzeczni 2014", w której udział wzięło wiele polskich gwiazd słynących z kontrowersyjnego wizerunku czy wypowiedzi. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Doda, Donatan, Szymon Majewski czy Agnieszka Szulim. Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na Polsacie już za dwa tygodnie, ale prawdziwe emocje miały miejsce poza anteną.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, podczas oficjalnej imprezy już po zakończeniu gali doszło do bójki między Dodą a Agnieszką Szulim. Nasze źródło donosi, że obie panie spotkały się w toalecie i skończyło się na rękoczynach, a na miejsce przyjechała policja. Mamy też dla was zdjęcia z chwili, gdy policja była już na miejscu i wyjaśniała całą sytuację z Dodą.

Konflikt wokalistki i Agnieszki Szulim trwał już od dobrych kilku miesięcy, a wszystko zaczęło się od feralnego materiału wyemitowanego w programie Agnieszki "Na Językach", gdzie wyśmiewano i parodiowano wypadek Rabczewskiej z jej koncertu. Zobacz: Szulim żartuje z wypadku Dody w swoim programie



Doda i Szulim były obecne na gali "Niegrzeczni", ale oczywiście organizatorzy nie posadzili ich obok siebie. Do pierwszego mini-starcia doszło jeszcze w trakcie trwania gali, tuż przed jej zakończeniem, gdy wszyscy stali na scenie. Doda znalazła się niedaleko Agnieszki i podczas gdy ta stała spokojnie, Doda zaczęła skakać do góry, wyraźnie nacierając na plecy Szulim. Ale to był tylko przedsmak. Potem cała ekipa łącznie z gwiazdami przeniosła się do Klubu Kultura w podziemiach Chorzowskiego Centrum Kultury. W pewnym momencie Szulim poszła do łazienki, a zaraz za nią ruszyła Doda ze swoją świtą i tam musiało dojść do niezłego spięcia, bo było tylko słychać krzyki i wrzaski. Nagle z łazienki wybiegła dziewczyna Antka Królikowskiego krzycząc na cały klub "Doda bije się z Szulim!!!". Po może 5 minutach Agnieszka wyszła z łazienki, cała potargana, oblana wodą i z rozmazaną szminką wyszła z klubu. Doda jak gdyby nigdy nic wróciła do swojej loży i kontynuowała zabawę, ale po kilkunastu minutach na miejscu zjawiła się policja, wezwana prawdopodobnie przez Agnieszkę - relacjonuje nasze źródło.