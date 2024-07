Doda po raz kolejny udowodniła, że nie boi się nikogo. Rabczewska, która bawiła się w jednym z warszawskich klubów musiała interweniować, kiedy kilku mężczyzn zaczęło naśmiewać się z jej przyjaciela, Mariusza.

- Byli agresywni i wulgarni, śmiali się z Mariusza, choć on początkowo starał się zachować zimną krew. Doda początkowo była rozbawiona całą sytuacja, ale wreszcie zaczęła sobie zdawać sprawę, że mają do czynienia ze zwykłymi chamami- zdradził informator „Faktu”.

Mariusz, znany jako Dżaga, odpowiedział na zaczepki napastników co nie spodobało się jednemu z mężczyzn. Awantura wisiała w powietrzu, jednak kiedy Doda stanęła przed intruzem, ten nagle złagodniał.

- Facet był zaskoczony, widząc, jak Doda zastawia mu drogę. A gdy jeszcze usłyszał pod swoim adresem kilka mocnych słów, wtedy zdębiał do reszty- dodało źródło.

Wygląda więc na to, że Doda wcale nie musi zatrudniać ochrony, żeby czuć się bezpiecznie. Wojownicza piosenkarka sama świetnie sobie radzi w trudnych sytuacjach!

