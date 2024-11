Od kilku tygodni media rozpisują się o życiu prywatnym Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, a wszystko za sprawą nagłego rozstania. Chociaż z początku oboje próbowali milczeć, w końcu przerwali ciszę, co wywołało jeszcze większą aferę. Po wywiadzie u Wojewódzkiego Agnieszka stara się unikać tematu rozwodu i niezachwianie skupiać na prowadzeniu Instagrama tak, jak to robiła do tej pory. Tym razem udostępniła tam niespodziewaną wiadomość.

Agnieszka Kaczorowska odcina się od przeszłości?

Nie milkną echa rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli, które wstrząsnęło show-biznesem. Do niedawna aktorka kreowała w sieci obraz swojej rodziny na iście sielankowy, ale jak się okazało, za zamkniętymi drzwiami nie było tak kolorowo. Powody jednak wciąż nie zostały ujawnione, co powoduje szereg spekulacji. Oliwy do ognia dolał wywiad Peli dla "Dzień Dobry TVN", w którym wyjawił, że on sam nie spodziewał się rozpadu małżeństwa!

Ona będąc w programie (''Królowa przetrwania'' - przyp. red.) wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać aż wróci, że tęskni za mną, że nie chce się zatopić w Twoich ramionach, a dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec. (...) Chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód - bo tego nie usłyszałem nigdy. Chciałbym usłyszeć prosto w twarz (...), prosto w oczy: zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek - tłumaczył.

Nie wiadomo, czy od tamtej pory coś się zmieniło i usłyszał słowa wyjaśnienia. Nie ma jednak wątpliwości, że choć Agnieszka i Maciej dzielą się opieką nad córeczkami, każde z nich poszło w swoją stronę. Ona nadal rozwija swoją karierę, a on zamierza nadrobić ostatnie lata i wrócił do tańca, co jak podkreśla, daje mu wiele radości. Szczególnie aktorka stara się nie wracać już do tematu rozstania, mimo iż ze strony fanów pytań pojawia się coraz więcej. Teraz jasno zakomunikowała, że odcina się od tego, co było!

Agnieszka Kaczorowska postanowiła symbolicznie rozpocząć nowy rozdział w życiu, zmieniając zdjęcie profilowe na Instagramie. Obwieściła przy tym:

Nowe czasy. Nowe profilowe

Co ciekawe, na swoją sesję wybrała dokładnie tego samego fotografa, którego raptem kilka dni wcześniej wybrał Maciek Pela do zrobienia fotek urodzinowych. Chociaż po wywiadzie (jeszcze) męża w "DDTVN" na Agnieszkę wylała się lawina hejtu, dziś znów cieszy się sympatią internautów. Ci zasypali ją w komentarzach pochlebnymi słowami, okazując jej mnóstwo wsparcia.

Czasem trzeba podejmować w życiu trudne decyzje… czasem trzeba te decyzje podjąć za kogoś. Trzymam kciuki za każde z Was z osobna. Jesteście młodzi, piękni, zdrowi i zdolni, ważne teraz, żebyście pozostali zgodni

Bardzo ładnie. Pani Agnieszko, życzę otrzymywania dużo życzliwości. Wszystkiego dobrego

Piękne spojrzenie... Aga, promieniejesz

Ciekawe, jaki kolejny krok Agnieszka Kaczorowska podejmie w stronę nowego rozdziału w życiu.

