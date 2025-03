Dziś Ryszard Kotys obchodziłby swoje 93 urodziny. Do dziś trudno uwierzyć, że serialowego Mariana Paździocha ze "Świata według Kiepskich" nie ma już wśród nas. W sieci pojawiło się zdjęcie jego grobu. Widok chwyta za serce.

Na profilu na Facebooku "Łódź zwana pożądaniem - przewodnik nie tylko po Łodzi" pojawiło się wzruszające wspomnienie Ryszarda Kotysa. Twórcy profilu w dniu urodzin aktora pokazali, jak aktualnie wygląda jego grób:

Grób Ryszarda Kotysa ma przepiękną kamienną tablice, a mogiłę otaczają kwiaty. Widok z cmentarza udostępniony w sieci wzruszył internautów:

W tym roku minie już cztery lata od śmierci Ryszarda Kotysa, uwielbianego przez Polaków Mariana Paździocha ze "Świata według Kiepskich". Dziś, 20 marca, aktor obchodziłby swoje 93 urodziny.

Ryszard Kotys zmarł 27 stycznia 2021 roku. Tak o przyczynach śmierci aktora mówiła Renata Pałys, serialowa Helena ze "Świata według Kiepskich":

Jak dotarła do nas wiadomość, że Rysiek jest w szpitalu na koronawirusa, to liczyliśmy się z tym po trochu

Poważne problemy ze zdrowiem aktora zaczęły się jednak już w 2017 roku, kiedy przeszedł ostre zapalenie płuc. To mało nie skończyło się tragedią. W 2018 roku w wywiadzie z "Rewią" aktor wspominał już nie tylko o dolegliwościach fizycznych ale i psychicznych tj. demencji:

To prawda, gubię się dosłownie wszędzie. Na przykład wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się też w obcym mieście. Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Wtedy jestem potwornie przerażony

- mówił.