W sierpniu zeszłego roku ruszył plebiscyt World Music Awards, organizowany od 1989 roku. Wśród nominowanych znalazła się Doda, która jako jedyna Polka walczyła o statuetki w dwóch kategoriach, rywalizując m.in. z Lady GaGą czy Madonną. Nieścisłością była jednak nominacja artystki za teledysk roku, którego... nie nagrała. Konkurs niedawno ruszył więc ponownie, tym razem Rabczewska nominowana jest aż w 4 kategoriach (Best Female Artist, Best Live Act, Best Entertainer oraz Best Song). Przypomnijmy: Doda walczy o światową nagrodę z Lady Gagą i Madonną!

W walce o nagrody Dodę wspierają Cleo i Donatan. Na pewno duet docenił fakt, że Dorota bardzo kibicowała im podczas występu na Eurowizji w zeszłym tygodniu. Pod postem artystki, która poprosiła swoich fanów o głosy, pojawił się nagle komentarz Cleo, która wyraziła swoje wsparcie dla koleżanki po fachu. Znaleźliśmy też pozytywny komentarz Donatana, który pogratulował Dodzie sukcesu.

Z taką ekipą mamy szansę na kolejny, międzynarodowy sukces? Swoje głosy można oddawać tutaj. Transmisja gali odbędzie się już 27 maja i emitowana będzie w ponad 180 krajach. Na scenie pojawia się m.in. One Direction oraz Miley Cyrus.

