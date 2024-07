Doda i Emil Haidar są w sobie bardzo zakochani. Artystka nie ukrywa tego, że jest szczęśliwa i wreszcie znalazła odpowiedniego mężczyznę. Plotkowano nawet, że para jest ze sobą pomimo sprzeciwu rodzin. Zobacz: "Miłość wbrew rodzinie"? Ojciec Haidara skomentował związek Emila z Dodą

Rabczewska poważnie traktuje nową relację i w wywiadach wspominała nawet o ślubie. Jeszcze kilkanaście dni temu mówiono o tym, że wkrótce w życiu zakochanym stanie się coś wyjątkowego, ale do tej pory nie zdradzili tej tajemnicy. Wszystko wskazuje na to, że ich miłość zmierza w dobrą stronę, a w "Gwiazdach" pojawiły się dzisiaj zdjęcia Dody, która z koleżanką udała się do kościoła. Jej asystentka podobno nie zaprzecza, że może chodzić o ustalenie daty ślubu, a Doda jest gotowa na poważne deklaracje. Jej znajomi także skomentowali całe to zamieszanie:

Chce mieć gwarancję, że Emil jej nie opuści.

Będzie ten ślub?

