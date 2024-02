Doda obchodzi dziś swoje 40. urodziny, a z tej okazji przygotowała niespodzianki dla swoich fanów. Pierwszą z nich to zapis wideo z jej ostatniej trasy koncertowej, a druga to prawdziwe spełnienie marzeń dla fanów Dody! To idealny moment na tak duży krok w rozwoju kariery piosenkarki. Zobaczcie, jaką nowinę Doda ogłosiła na swoim Instagramie!

Reklama

To jest takie cudo - pisze wprost Doda.

Doda ogłosiła radosne wieści właśnie w urodziny

Ten rok był dla wokalistki przełomowy. Doda spełniła swoje największe marzenie i zorganizowała trasę koncertową "Aquaria Tour", co bardzo docenili jej fani wykupując wszystkie miejsca na każdy z koncertów. Teraz czas na nowe wyzwania, a niespodzianka, jaką Doda przygotowała dla swoich odbiorców coś, na co czekała całe życie.

Artystka w końcu wypuściła swój autorski zapach perfum o nazwie "Luna". Nic dziwnego, że właśnie taką nazwę wybrała dla swojego dzieła, ponieważ niejednokrotnie motyw księżyca przewijał się podczas tworzenia jej płyty oraz przy trasie koncertowej "Aquaria Tour". Długo zapowiadany produkt skierowany jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Perfumy te na pewno ucieszą fanów, ale również samą Dodę.

Dziękuję za życzenia, idealny prezent na 40. urodziny - zachwyca się Doda.

@dodaqueen

Znana jest również cena, jaką trzeba zapłacić, aby pachnieć jak Doda. Na ten moment jest to jedyny wariant zapachowy oraz jedyna pojemność zaoferowana przez wokalistkę.

Warto zaznaczyć, że Doda swoje 40. urodziny spędza w Tajlandii, regenerując swoje siły w towarzystwie Dariusza Pachuta. Para z samego rana zamieściła na Instagramie nowe zdjęcie, używając zabawnego filtra, co potwierdziło, że ich relacja nadal trwa i dobrze czują się w swoim towarzystwie.

Zobacz także

Przypomnijmy, że jeszcze przed 40. urodzinami artystka wyjawiła, że właśnie wtedy planuje ważny w swojej karierze projekt. Teraz wszystko stało się jasne!

Jesteście ciekawi, jak pachnie królowa polskiej sceny, Doda? My z niecierpliwością czekamy na kolejne, urodzinowe kadry artystki.

Reklama

Zobacz także: Doda i Pachut nagle zaskoczyli fanów! Wszystko stało się w 40-te urodziny artystki