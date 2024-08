Ania i Kuba poznali się w programie "Rolnik szuka żony" i niedawno doczekali się pierwszego, wspólnego synka. Rolniczka doskonale spełnia się w roli mamy i widać, że jest naprawdę bardzo szczęśliwa. Dziecko jest już na świecie trzy miesiące, a teraz Ania zdecydowała się wyznać prawdę. Sprawdźcie szczegóły.

Ania z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na pytania internautów

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" szybko stali się jedną z najbardziej lubianych par w programie. Kobieta nigdy nie kryła, że jej wielkim marzeniem jest zostanie mamą i niespełna trzy miesiące temu to się ziściło. Dla Ani jest to pierwsze dziecko, natomiast Kuba ma już trójkę dzieci z poprzedniego związku. Wygląda na to, że zakochani są ze sobą bardzo szczęśliwi i niedawno Ania pochwaliła się niespodzianką od Kuby.

Tym razem kobieta zorganizowała na swoim Instagramie sekcję Q&A, która polega na tym, że fani zadają pytanie, a twórca może na nie odpowiedzieć. Jeden z internautów zaskoczył Anię:

Czy według Ciebie Twój wiek był dobry na dziecko? Czy czujesz się staro, czy nie? - zapytała jedna z internautek.

Podobno jestem już kobietą w średnim wieku- usłyszałam ostatnio od kogoś życzliwego, więc jak na kobietę w tym wieku myślę, że całkiem dobrze się trzymam, w plecach mi nie strzyka i czuję się wciąż jak 25-latka. A tak na poważnie myślę, że teraz zdecydowanie był to dla mnie najlepszy moment. Był czas w życiu na rozrywkę i sielankę, a teraz przyszedł czas na rodzinę i stabilizację życiową. Dlatego czuję się spełniona i wdzięczna - odpowiedziała Ania.

Co ciekawe, Ania z "Rolnik szuka żony" chwilę przed rozpoczęciem Q&A pokazała swojego synka- Dareczka. Chłopczyk rośnie jak na drożdżach i jest całym światem dla dumnej mamy.

