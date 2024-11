Marcin z "Rolnik szuka żony" opublikował w mediach społecznościowych zaskakujące zdjęcie i z dumą ogłosił nowinę. Rolnik pozuje na tle swojego gospodarstwa, ale uwagę zwraca to, co trzyma w rękach. Co za niespodzianka! Tego chyba nikt się nie spodziewał, a internauci już pospieszyli z gratulacjami i pojawiły się nawet komentarze związane z Anią. Widać, że Marcin po kolei realizuje swoje marzenia, a jedna z internautek jest pod wrażeniem i pisze wprost: "urodzony zwycięzca". Co za wyjątkowy kadr!

Reklama

Marcin z "Rolnik szuka żony" podzielił się nowiną

Marcin w 11. edycji "Rolnik szuka żony" podobnie, jak Rafał zyskali ogromną sympatię widzów i dali się poznać od jak najlepszej strony. Fani programu kibicują ich relacji i trzymają kciuki, aby Ania i Marcin dalej byli razem. Rolnik nie ukrywa, że chciałby, aby Ania jak najszybciej przeprowadziła się do niego i mogli zacząć już na dobre wspólne życie. Do tej pory Marcin skupiał się wyłącznie na pracy, która pochłaniała cały jego czas, a podczas grilla ze znajomymi jedna z obecnych osób przyznała, że Marcin nieco wycofał się z życia towarzyskiego, nie mając u boku partnerki. Teraz wygląda na to, że wszystko się zmieniło! Marcin powoli buduje relację z Anią, a w życiu zawodowym osiąga kolejne sukcesy i właśnie pochwalił się nowiną. Marcin z "Rolnik szuka żony" otrzymał nagrodę "Mistrz województwa mazowieckiego w kategorii Rolnik AgroLiga 2024". Brawo!

Podobno najlepsze jabłka na Mazowszu ;) napisał wymownie Marcin z 'Rolnika'

Instagram @marcin_kobierecki

Fani programu "Rolnik szuka żony" natychmiast pospieszyli z gratulacjami i razem z Marcinem cieszą się z jego ogromnego sukcesu. Rolnik nie ukrywał, że traktuje swoją pracę bardzo poważnie i do tej pory poświęcał się jej całkowicie, ale poprzez udział w randkowym programie postanowił to zmienić. Wygląda na to, że teraz Marcinowi układa się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym:

Gratulacje

Internauci nawiązali też do programu i relacji rolnika z Anią, pisząc wprost, że widać ogromną zmianę w Marcinie. Na początku programu był nieco wycofany, a teraz widać, że jest szczęśliwy, odnosi kolejne sukcesy i z dumą się nimi chwali.

Najlepsze jabłka, najlepsza dziewczyna, no urodzony zwycięzca pisze jedna z internautek

Ania pomogła w zbiorach to najlepsze!

Screen Rolnik szuka żony

Ania w programie "Rolnik szuka żony" nie ukrywała swojej radości po tym, jak Marcin zdecydował się z nią kontynuować relację. Po tym, jak opuściła jego gospodarstwo przyznała, że przez tydzień, kiedy się nie widzieli naprawdę bardzo tęskniła, a z kolei Marcin nie może się doczekać momentu, aż razem zamieszkają. Wydaje się, że ich plany wobec siebie są naprawdę poważnie i już niebawem dołączą do grona uczestników, którzy znaleźli miłość w hicie Telewizji Polskiej, który podbija serca widzów już od jedenastu edycji.

Reklama

Zobacz także: Magda z "Rolnik szuka żony" otarła już łzy po Marcinie. Tak korzysta z życia