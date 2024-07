Najpierw informacja o chrzcinach Dariusza, a teraz to! Anna z "Rolnik szuka żony" w końcu to przyznała, a wszystko po jednym pytaniu internautki. To szczególny czas w jej życiu i nie ukrywa, że do tej pory to się jeszcze nie wydarzyło, ale teraz jest już pewna. A wszystko przez udział w programie "Rolnik szuka żony"...

Anna z "Rolnik szuka żony" dzieli się nowiną

Anna w programie "Rolnik szuka żony" znalazła wszystko, czego szukała: kochającego i wspierającego partnera, a kilka miesięcy temu po raz pierwszy została mamą. Rolniczka w wolnej chwili zorganizowała Q&A na Instagramie i zdradziła między innymi, że chrzest Dariusza odbędzie się we wrześniu, ale to nie wszystko. Anna z "Rolnika" została zapytana o coś jeszcze:

Czy byłaś kiedyś bardziej szczęśliwa? zapytała dość bezpośrednio jedna z internautek

Na to pytanie Anna z "Rolnik szuka żony" zdecydowała odpowiedzieć szczerze i wyznała, że nigdy nie była szczęśliwsza. To zdecydowanie jej czas na szczęście.

Teraz jest mój najszczęśliwszy czas przyznała wprost Anna z 'Rolnika'

Na dowód tego, że Anna jest naprawdę szczęśliwa, opublikowała wyjątkowe zdjęcie z synkiem i napisała czule:

Piękne, moje małe, cudowne rączki pisze rolniczka.

Co ciekawe, Anna z "Rolnika" poruszyła też temat macierzyństwa i nie ukrywa, że nie zawsze jest łatwo, ale nauczyła się być silna w takich chwilach.

Nic nie jest trudne. Wszystko idzie jak po masełku - zaczęła żartobliwie Anna i dodała: Nauczyłam się, że trzeba być silnym psychicznie i fizycznie i pomimo trudnych czasem chwil, uśmiechać się pomimo wszystko i do wszystkich.