Doda dostała samochód wart prawie 2 miliony złotych?! Artystka na Facebooku pochwaliła się zdjęciami z urodzin, które obchodziła 15 lutego. Wokalistka pokazała między innymi kilka prezentów i to jak bawiła się w jednym z modnych, warszawskich klubów. Największą uwagę przyciąga jednak zdjęcie Dody w samochodzie, na którego kierownicy jest przyczepiona czerwona kokarda. Nie jest to byle jakie auto! Piosenkarka sugeruje, że jednym z jej urodzinowych prezentów jest luksusowy Bentley, którego cena to około dwa miliony złotych. Od kogo gwiazda mogła dostać tak wyjątkowy prezent?

Jak Doda spędziła urodziny?

Doda zaczęła świętowanie podczas jednego ze swoich koncertów już w weekend, poprzedzający jej urodziny. To właśnie od fanów dostała pierwsze prezenty, którymi pochwaliła się na Instagramie. W poniedziałek, 15 lutego, spędziła ten wyjątkowy dzień w gronie najbliższych i przyjaciół w modnej, warszawskiej knajpie. Doda otrzymała mnóstwo upominków, a patrząc na jej fotki można przypuszczać, że zabawa bardzo się udała. Swoje 32. urodziny gwiazda z pewnością zapamięta na długo! Zwłaszcza, jeśli w jej garażu od tego dnia stoi luksusowe auto. Zazdrościmy!

Doda dostała Bentleya na urodziny?

Artystka pochwaliła się fotką na Facebooku