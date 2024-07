Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise 3" właśnie potwierdzili, że znowu są w związku? Ku zaskoczeniu fanów, okazało się, że uczestnicy spędzili razem sylwestra. Zdjęcie oraz nagranie ze wspólnej zabawy nie pozostawia złudzeń. Nie wszyscy internauci są jednak przekonani do tego, co zobaczyli:

Oby nie cierpiała ponownie - wspominają, pamiętając, co działo się podczas rozstania pary.

Zobaczcie, co opublikowali w sieci Basia i Krzysztof.

"Hotel Paradise 3": Basia Pędlowska i Krzysztof Świst wrócili do siebie? Spędzili razem sylwestra

Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" byli ulubieńcami widzów trzeciej edycji. Internauci byli w szoku, kiedy okazało się, że rozstali się po zaręczynach i daleko im do zachowania przyjaznych stosunków. Szczególnie Basia mocno przeżyła rozstanie, w końcu za miłością przeprowadziła się na drugi kraniec Polski. Czyżby Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" znowu byli parą? Zaskoczyli widzów wspólnym nagraniem z sylwestra.

Szczęśliwego Nowego Roku ????????????

Nie ma wątpliwości, że doskonale bawili się w swoim towarzystwie.

Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" opublikowali wspólną rolkę z sylwestra, jednak nigdzie nie dali jasno do zrozumienia, że oznacza to, że do siebie wrócili. Ich nowa aktywność w sieci wywołała sporo zamieszania.

- Ale super ❤️ znowu razem?

- Z całego serduszka życzę wam powodzenia wierzę w to że prawdziwa miłość potrafi przetrwać????

- Super że znowu jesteście razem❤️????Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku ????????????

- A takie miałam przeczucie, że jeszcze będziecie razem super ????????❤️????????????

- Wiedziałam, że do się wrócicie ????❤ - piszą internauci.

Nie wszyscy jednak są tak optymistyczni w tej kwestii.

Internauci doskonale pamiętają, jak uczestniczka płakała po zerwaniu. Basia z "Hotelu Paradise" potwierdzając rozstanie z Krzyśkiem, mówiła przez łzy: "Zostawił mnie i bawi się doskonale". Krzysztof zdecydowanie chłodniej przeżył rozstanie, a w jego mediach społecznościowych pojawiały się wymowne zdjęcia.

- Hmm, mam mieszane uczucia, co do tego, co widzę ????

- Chciałabym mieć chociaż mieszane???? oby nie cierpiała ponownie. Basiu mimo wszystko szczęście przede wszystkim, tym razem bardziej Twojego.

- Oni nie pasują do siebie ???????? Jakoś mnie zniesmaczył ten ich film????

Myślicie, że faktycznie Basia Pędlowska i Krzysztof Świst z "Hotelu Paradise" dali sobie kolejną szansę?

