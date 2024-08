Mery Spolsky to bardzo kontrowersyjna wokalistka młodego pokolenia. Kobieta zyskała dużą popularność w programie "Drag me Out" emitowanym w TVN, a teraz została zaproszona na festiwal w Sopocie. Jednak fani nie przyjęli jej tak ciepło, jak mogłoby się wydawać. Burza w komentarzach to mało powiedziane.

Mery Spolsky w ogniu krytyki po występie w Sopocie

To już trzeci dzień sopockiego festiwalu, na którym wystąpiły same topowe nazwiska polskiej sceny muzycznej. Zgromadzona publiczność bawiła się doskonale od samego początku koncertu. Jedną z pierwszych wokalistek okazała się być Mery Spolsky, która niegdyś była prowadzącą "Drag me out". Co ciekawe, Mery wyszła na scenę w płaszczu, który niemalże od razu zdjęła zostając jedynie w krótkiej mini i złotym staniku.

Fot. Piotr Matusewicz/East News

Co więcej, artystka zaprezentowała jeden z utworów Kory i zdaniem fanów zrobiła to bardzo nieudolnie.

Boże, tragedia, co ona zrobiła z piosenki Kory, straszne !!!! Nie dało się oglądać tego, czy ktoś w ogóle słyszał wcześniej ten jej wykon ??? Pewnie nie, bo inaczej by jej nie wpuścili na scenę !!!! Zdecydowanie najgorsze wykonanie piosenki Kory jakie do tej pory słyszałam, do tej pory czuję niesmak.

Czy tylko ja czuję żenadę oglądając dzisiejszy „koncert”?

Ani głosu, ani wyglądu scenicznego

To było tak bardzo złeeee - rozpisują się fani.

Na szczęście znalazły się osoby, które stanęły w obronie Mery Spolsky!

Szauuu Auuu! Mery było BOSKO

Mery jak zwykle cudowna

Mery jesteś GENIALNA! super

W dalszej części festiwalu na scenę wyszła Agnieszka Chylińska, a fani zrobili dla niej wielki hałas. Co ciekawe, produkcja "Top of the Top" zorganizowała dla Chylińskiej niespodziankę i w momencie gdy ta wyszła na scenę, publiczność wyciągnęła szaliki z napisem: "I love Agnieszka".

Dodatkowo, podczas trzeciego dnia festiwalu został ogłoszony nowy prowadzący "Dzień dobry TVN", którym został Maciej Dowbor. To wielka niespodzianka i nikt nie spodziewał się, że to właśnie on zasiądzie na kanapie w studiu śniadaniówki.

Oglądaliście "Top of the Top"?

