O Beacie Kozidrak już od dawna nie było aż tak głośno, a wszystko za sprawą koncertu w Szczecinie. Jeden z fanów artystki postanowił nagrać jej dość prowokacyjny taniec wykonany do utworu „OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem” i kiedy nagranie trafiło do sieci, w komentarzach zawrzało. Ostatecznie w obronie artystki stanął nawet autor filmu i wyjaśnił szerszy kontekst utworu, podkreślając, że Beata Kozidrak od lat w ten sposób wykonuje ten utwór. Piosenkarka najwyraźniej idzie za ciosem i właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem i ogłosiła nowinę...

Fani Beaty Kozidrak oszaleli

Beata Kozidrak zszokowała odważnym tańcem, a jej występ podzielił publiczność, wzbudzając ogromną falę krytyki. Niektórzy internauci pisali nawet, że to już pora, aby ze sceny zejść, ale fani artystki stoją za nią murem i podziwiają za dystans do siebie i tego, co w ostatnich dniach działo się w sieci. Tymczasem sama Beata Kozidrak zabrała głos i nie tylko nie zamierza schodzić ze sceny, ale zapowiedziała właśnie premierę nowej piosenki.

Kochani, rodzi się nowe. Właśnie wyszłam ze studia. Nagrałam vocal do przepięknej kompozycji, która nieoczekiwanie wpadła mi w ręce.Autora tej kompozycji jeszcze Wam nie zdradzę, ale powiem, że pracuję z nim po raz pierwszy.Tekst napisałam momentalnie - słowa przyniósł pełen wspomnień wieczór.Tak więc niebawem premiera mojej nowej piosenki, a potem w marcu w Łodzi zagram koncert, na który czekam z niecierpliwością i jakiego nie zagrałam jeszcze nigdy w życiu! napisała Beata Kozidrak na Instagramie

To nie wszystko! Gwiazda pisze wprost, że nie zamierza rezygnować z tej kontrowersyjnej choreografii, jaką prezentuje podczas wykonywania piosenki „OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem”:

Widzimy się 27 października w Tauron Arena Kraków.'OK OK nic nie wiem nic nie wiem' również będzie i oczywiście ze specjalną choreografią dodała

Internauci są mocno zaskoczeni faktem, że wkrótce premiera nowej piosenki. Co więcej, utwierdzają gwiazdę w przekonaniu, że nie powinna rezygnować z tańca do piosenki „OK. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem” nawet mimo takiej burzy:

Kocham. Dystans do siebie to klucz do zdrowia psychicznego w tym porąbanym świecie hejtu

Królowa!!! Kochamy ciebie i twoje kocie ruchy. Obyś tak nam tańczyła już zawsze

Kocham, jak pięknie

Czekam z niecierpliwością taki dystans do siebie to skarb haha kocham

Sądzicie, że krytyka artystki faktycznie była przesadzona? W końcu zmysłowe i mocno sensualne układy taneczne można oglądać w wielu teledyskach topowych gwiazd.

