Doda od lat spełnia nie tylko swoje marzenia, lecz także marzenia swoich fanów. Kolejne wydawane przez artystkę płyty, ogłaszane trasy koncertowe, a także jej udział w programach telewizyjnych za każdym razem budzą ogromne emocje i ekscytację. Czy "The Voice of Poland" to format, w którym w końcu ją zobaczymy?

Doda szczerze o byciu jurorką w "The Voice of Poland"

Dziennikarz prowadzący wywiad z Dodą w "Galaktyce Plotek" opisał jedną ze scen z serialu dokumentalnego "Doda", w której to mama artystki wprost do kamery wspomniała o marzeniu córki o wcieleniu się w rolę trenerki w "The Voice of Poland". Jak przyznał, Doda od lat głośno wypowiada się w mediach na ten temat, zaznaczając swoją chęć udziału w programie.

Po pytaniu o to, dlaczego telewidzowie wciąż nie zobaczyli jej na jurorskim fotelu w muzycznym programie, odpowiedziała wprost:

Polityka, sympatie, antypatie, robienie trochę na złość. Różne były powody do tej pory wyznała Doda.

Dziennikarz nie odpuścił tematu i dopytał: "to się dalej nie wydarzy w najbliższym czasie?". Tutaj odpowiedź artystki była pewna i zdecydowana.

Myślę, że się wydarzy. Myślę, że się uda w końcu potwierdziła swoje nadzieje artystka.

Doda o swoim udziale w "The Voice of Poland"

W dalszej rozmowie Doda potwierdziła swoją niesłabnącą chęć wystąpienia w "The Voice of Poland". Zaznaczyła, że bardzo często jej obecność w różnych formatach telewizyjnych generuje ogromną oglądalność, co powinno być jej kartką przetargową. Pewna swojej medialnej siły Doda powiedziała wprost:

Myślę też, że byłby to historyczny, najbardziej oglądany sezon. Jestem tego pewna po prostu.

Wokalistka przyznała, że w marzeniach już wyobraża sobie swój udział w programie i doświadczanie kolejnych jego etapów, co tylko dowodzi o jej determinacji i konsekwentnym spełnieniu swoich marzeń.

Ja już sobie wizualizuję moje powitanie z widzami, moje odkręcenie pierwszego fotela, już to wszystko widzę mówiła Doda.

Warto zaznaczyć, że marzenie o koncercie będącym spektakularnym widowiskiem na światowym poziomie Doda spełni już w sierpniu 2027 roku

