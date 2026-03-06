Doda nową jurorką w "The Voice of Poland"? Już tego nie ukrywa
Doda od lat powtarza w wywiadach oraz wszelkich przekazach medialnych, że jej wielkim marzeniem jest sprawdzenie się w roli trenerki w "The Voice of Poland". W najnowszej rozmowie wróciła do tematu jej udziału w show i powiedziała już wszystko otwarcie.
Doda od lat spełnia nie tylko swoje marzenia, lecz także marzenia swoich fanów. Kolejne wydawane przez artystkę płyty, ogłaszane trasy koncertowe, a także jej udział w programach telewizyjnych za każdym razem budzą ogromne emocje i ekscytację. Czy "The Voice of Poland" to format, w którym w końcu ją zobaczymy?
Doda szczerze o byciu jurorką w "The Voice of Poland"
Dziennikarz prowadzący wywiad z Dodą w "Galaktyce Plotek" opisał jedną ze scen z serialu dokumentalnego "Doda", w której to mama artystki wprost do kamery wspomniała o marzeniu córki o wcieleniu się w rolę trenerki w "The Voice of Poland". Jak przyznał, Doda od lat głośno wypowiada się w mediach na ten temat, zaznaczając swoją chęć udziału w programie.
Po pytaniu o to, dlaczego telewidzowie wciąż nie zobaczyli jej na jurorskim fotelu w muzycznym programie, odpowiedziała wprost:
Polityka, sympatie, antypatie, robienie trochę na złość. Różne były powody do tej pory
Dziennikarz nie odpuścił tematu i dopytał: "to się dalej nie wydarzy w najbliższym czasie?". Tutaj odpowiedź artystki była pewna i zdecydowana.
Myślę, że się wydarzy. Myślę, że się uda w końcu
Doda o swoim udziale w "The Voice of Poland"
W dalszej rozmowie Doda potwierdziła swoją niesłabnącą chęć wystąpienia w "The Voice of Poland". Zaznaczyła, że bardzo często jej obecność w różnych formatach telewizyjnych generuje ogromną oglądalność, co powinno być jej kartką przetargową. Pewna swojej medialnej siły Doda powiedziała wprost:
Myślę też, że byłby to historyczny, najbardziej oglądany sezon. Jestem tego pewna po prostu.
Wokalistka przyznała, że w marzeniach już wyobraża sobie swój udział w programie i doświadczanie kolejnych jego etapów, co tylko dowodzi o jej determinacji i konsekwentnym spełnieniu swoich marzeń.
Ja już sobie wizualizuję moje powitanie z widzami, moje odkręcenie pierwszego fotela, już to wszystko widzę
Warto zaznaczyć, że marzenie o koncercie będącym spektakularnym widowiskiem na światowym poziomie Doda spełni już w sierpniu 2027 roku
