Ostatnio trochę mniej słychać o zwyciężczyni trzeciej edycji "Top Model", Zuzannie Kołodziejczyk. Modelka przygotowuje się do kolejnego sezonu w świecie mody, a w międzyczasie skorzystała z pięknej pogody i wybrała się na urlop ze swoim nowym chłopakiem. Przypomnijmy: Miłość Zuzy z Top Model kwitnie. Wybrała się na gorące wakacje z chłopakiem

Podczas programu Zuzie wytykano często, że jej wymiary nie do końca odpowiadają obowiązującym wśród modelek standardom. Dziewczyna szybko więc wzięła się do pracy i zaczęła gubić kilogramy, osiągając w końcu wymarzoną figurę. Okazuje się, że nie było to wcale łatwo i wciąż kosztuje Zuzę sporo wyrzeczeń. W rozmowie z JastrzabPost.pl, Kołodziejczyk wyznała, że wystrzega się słodyczy i jada raczej tylko niskokaloryczne potrawy. Nie jest za to zwolenniczką wysiłku fizycznego.



Piję mnóstwo wody, odżywiam się zdrowo: mnóstwo sałat, owoców, gotowanego kurczaka, wszystko co jest mało kaloryczne. Omijam szerokim łukiem słodycze i tyram. Da się przeżyć, jeśli się tego naprawdę się chce to tak. Przysięgłam sobie, że od września zacznę biegać i ćwiczyć, chociaż ja wolę mniej jeść i mniej się ruszać, chodzić tylko na spacery. No ale i tak chudnę przez to, że mało jem - zapewnia.

Tuż po finale programu Zuza nieco dramatyczniej opisywała swoje zmagania z odchudzaniem.

Zuza na wakacjach z chłopakiem: