Reni Jusis od kilku lat skupia się na życiu rodzinnym i porzuciła tymczasowo swoją muzyczną karierę. Gwiazda odkryła też w sobie nową pasję - ekologię. Reni od dłuższego już czasu propaguje ekologiczny styl życia, starając się przekonać do niego Polaków. Przyjmowało to czasami zaskakujące formy. Przypomnijmy: Reni Jusis pakuje prezenty świąteczne w gazety ze sznurkiem i...

Najbliższe miesiące przyniosą prawdopodobnie zapowiadany od dawna powrót wokalistki, a ona znów częściej pojawia się w mediach. W jednym z najnowszych wywiadów zdradziła kulisy swojej diety i zgodnie z naszymi przypuszczeniami, jest bardziej niż eko. Reni zaopatruje się we wszelkie produkty tylko i wyłącznie u rolników, a jej zakupy zależą od tego, co danego dnia jest dostępne.



Slow food, czyli regionalnie, sezonowo, naturalnie i prosto od rolników. To są takie główne zasady slow food, których przestrzegam. Gotuję z tego, co dzisiaj jest na rynku, co świeżego mają do zaoferowania właśnie rolnicy. Wszystko przygotowuję na bieżąco - tłumaczy w rozmowie z kobieta.interia.pl Reni.