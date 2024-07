Tradycyjnie przed świętami Reni Jusis dostała swój czas antenowy, w którym edukuje Polaków w kwestii ekologii. Piosenkarka pokazała jakie ekologiczne prezenty można kupić na gwiazdę, opowiedziała w czym są one lepsze od tradycyjnych upominków i udzieliła instrukcji jak je zapakować. Tutaj Jusis puściła wodze fantazji i wykorzystała prawie wszystkie wolne przedmioty jakie znalazła na dnie szafy babci.

Reni zachęca do pakowania prezentów w gazetę, chustkę i worek.

- Oprócz prezentów bardzo ważne są również opakowania. Zachęcam was żebyście w tym roku opakowali je w makulaturę albo stare gazety. Możemy wykorzystać kolorowe gazety albo dzienniki, do owinięcia możemy wykorzystać zwykły sznurek. Można użyć starej tkaniny albo apaszki, nie używając taśmy klejącej albo kleju. To sposób z japońskiej tradycji. Można też użyć ekologicznego worka, który posłuży jako plecak na zabawki.